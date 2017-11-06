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Набиль Фекир спровоцировал фанатов «Сент-Этьена» дерзким празднованием гола в стиле Месси и Роналду

Фекир спровоцировал фанатов «Сент-Этьена» дерзким празднованием гола в стиле Месси и Роналду
Eurosport

30 мин. назад

Полузащитник «Лиона» не ожидал, что поклонники соперника окажутся настолько горячими.

«Лион» и «Сент-Этьен» с трудом завершили матч 12-го тура Лиги 1. Игра прервалась на 85-й минуте и была доиграна лишь спустя 40 минут.

Причиной стало поведение полузащитника «ткачей» Набиля Фекира и фанатов «Сент-Этьена». На 84-й минуте Фекир довел счет до 5:0. Во время празднования француз снял футболку и продемонстрировал ее фанатам соперника, что привело их в бешенство.

Поклонники хозяев вырвались на поле для расправы над Фекиром, но судья вовремя увел игроков с поля, а в ситуацию вмешались службы правопорядка. Матч команды доигрывали при пустых трибунах.

  • Первым празднование с футболкой использовал Лионель Месси.
  • «Лион» благодаря победе поднялся на третье место в Лиге 1 и отстает от «ПСЖ» на 7 очков.
  • На счету Фекира 10 голов и 3 ассиста в 14 матчах сезона-2017/18.

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