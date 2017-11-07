Getty Images
Mundo Deportivo: «Реал» хочет купить форварда «ПСЖ» Неймара по окончании контракта Криштиану Роналду
Но произойдет это не скоро.
Руководство «Реала» хочет купить Неймара после окончания контракта Роналду в 2021 году или раньше.
Как сообщает Mundo Deportivo, президент мадридцев Флорентино Перес уже встречался с отцом Неймара и контактировал с агентом футболиста Вагнером Рибейро.
Бразильский нападающий доволен условиями в «ПСЖ», но в перспективе может согласиться на переход в «Реал».
- Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.
- Парижане купили бразильца летом у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте