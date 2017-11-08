«Лилль» Бьельсы скребет дно во Франции. Что происходит с Марсело

На выходных во Франции решалась судьба Марсело Бьельсы. Его «Лилль» победил «Мец» 3:0. Значит, он остается его тренером.

Мы иногда с уверенностью говорим и пишем о том, что происходит в футбольных командах, хотя видим все гадательно, словно сквозь мутное стекло, а не лицом к лицу. Новый амбициозный менеджмент «Лилля» собрал игроков под Бьельсу. Самому старшему – Тиаго Мендесу – 25 лет. Бьельсе нужны молодые, способные увлечься его идеями, без раздутого эго («я все и так знаю, не надо меня учить!»), с позитивным мышлением. Когда на рубеже 80-х и 90-х он принимал «Ньюэллс Олд Бойз», то поставил на тех, с кем работал в молодежке. Один из его учеников теперь руководит «Тоттенхэмом», а другой – «Севильей».

Бьельса очень требователен. Четыре принципа его концепции хорошо известны. Постоянная концентрация, движение, смена позиций и импровизация. Последний пункт – самый парадоксальный, если учесть, что на тренировках он отрабатывает с футболистами порядка 150 игровых ситуаций. Но самый сложный пункт – первый. Именно поэтому команды Бьельсы не выдерживают полный сезон, а тем более два подряд. Можно заставить себя поддерживать форму, можно выучить хоть 300 формул (в американском футболе и не то учат!), но сохранять предельную и постоянную концентрацию – невозможно.

Чтобы безропотно выполнять требования, недостаточно быть юным и доверчивым. Необходим успех. «Лилль» Бьельсы в первом туре разнес «Нант» Клаудио Раньери 3:0. Это была классическая победа бьельсизма – с высоким прессингом, компактностью, постоянным движением мяча вперед, перемещениями. А в следующем матче – две травмы и тактическая замена в первом тайме, потеря вратаря из-за удаления во втором, два полевых подряд на вратарской позиции – и 0:3 со «Страсбуром». И появились сомнения. И появилась информация, что игроки недовольны – не только требованием концентрации, но и ротацией. Тиаго Майа привык быть опорником – и вдруг он крайний защитник? В чужой стране, с незнакомым языком, далеко от маминой стряпни? Все это можно было бы стерпеть, если бы «Лилль» побеждал. Но до минувшего воскресенье та первая победа над «Нантом» оставалась единственной.

Бьельса отрицает, что у него после поражения от «Ренна» случилась беседа с игроками, которые призывали его отказаться от схемы 3-3-3-1. Это не значит, что такой встречи не было. В свое время в «Ньюэллс» он усомнился в собственном пути после разгрома от «Сан-Лоренсо». Рыдал и хотел умереть. Сам пригласил игроков и спросил: хотят ли они так жить и играть дальше? Они ответили да. Но для Бьелсы ситуация, когда кто-то сомневается в избранном пути, должна быть нормальной.

Ни с «Марселем», ни с «Мецом» 3-3-3-1 уже не было. Бьелса пошел на компромисс: 4-2-3-1. Консервативнее и осторожнее сзади, раз не получается сразу взять высокую ноту. Но Тиаго Майа все равно во втором тайме вышел на поле, сменив крайнего защитника Байо-Туре. Как миленький. И Кевин Малькюи, которого на матч с «Марселем» не взяли вообще (а наличие травмы он отрицал в твиттере), после победы улыбался во весь рот. Потому что поперло. Когда прет, то футбол Бьельсы заводит.

Поперло уже с «Марселем». Парни Бьельсы пропустили гол на 6-й минуте из-за недостатка концентрации. Но марсельцы больше не создали моментов, а Манданда спасал команду не менее трех раз, и Луис Густаво в добавленное время выбил мяч из пустого угла ворот. «Лилль» мог выиграть еще неделю назад. И мяч двигался вперед как должно. И атаковали они постоянно. И Тиаго Мендес отыграл правого защитника, когда это понадобилось, а Николя Пепе смещался на фланг и уводил защитников.

Показалось, что игроки схватили идею. Важен был еще один матч. Пусть и с последней командой. «Марсель» – серьезный раздражитель. На него можно специально настроиться. А с «Мецем» нужно демонстрировать преимущество, если «Лилль» действительно занимает не свое место в таблице. И начали они опять с того, что чуть не пропустили после стандарта в начале матча. А затем уже атаковал только «Лилль» – и забивал.

«Лиллю» после перерыва играть с «Сент-Этьеном». Скоро выезды в Лион и Париж. Он потерял очень много на старте, конечно. И можно теоретически избавиться от Бьельсы, пригласив опытного консерватора, который поставит игру на 0:0. Но высок риск того, что сейчас после Бьелсы осталась бы дезориентированная команда, которую собрали с конкретной целью, показали ее, повели и не довели. Нет, они должны пережить с Марсело и падения, и взлеты. Если им кажется, что они от него уже устали, то это каприз. Спросите тех, кто играл у него в Бильбао. Уставать будут потом, сейчас нужно привыкнуть.

Идеологически Бьельса не романтик. Он полагает, что футбол в целом предсказуем. Но при этом он атакующий тренер. Он ставит игру, в которой ошибка страшна, но при этом неизбежна. Он пестует смелость на грани трагедии.

Немецкий коллега Бьелсы (принадлежащий, скорее, к школе контрпрессинга) Андре Брайтенрайтер, работающий в «Ганновере», замечательно сказал: «Игроки должны ошибаться. Им позволительно это делать. Если они не готовы к тому, что ошибутся, они не станут смелыми. Они будут испуганно прятаться. Я не хочу этого видеть. Только те, кто не боится ошибок, способны на многое».

Это философия, противоположная той, которую предлагает Жозе Моуринью: чем больше ты владеешь мячом, тем чаще ошибаешься, поэтому не забирай мяч, вынуждай ошибаться соперника и побеждай. Речь идет не столько об успехах здесь и сейчас, сколько о воспитании личностей. Бьельса – один из лучших воспитателей. Как и Зденек Земан, у которого восемь футболистов выстраиваются вдоль центральной линии при первом розыгрыше мяча.

Поэтому важно, чтобы Бьельса работал. Хотя бы с «Лиллем». Хотя бы борясь за выживание в чемпионате Франции.

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