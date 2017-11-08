Marca: форвард «ПСЖ» Неймар игнорирует Унаи Эмери на тренировках

Между Неймаром и Эмери нет прямого конфликта, но бразилец всем поведением дает понять, что не ценит и не уважает тренера «ПСЖ».

«Его отношение к тренеру очевидно. Иногда жестом или взглядом Неймар дает понять тренеру, что не хочет его слышать, чтобы тот оставил его в покое», – пишет Marca.

Руководство «ПСЖ» попросило игрока и тренера провести беседу, чтобы уладить разногласия, но общение не дало результатов.

Неймар перешел в «ПСЖ» этим летом из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Эмери возглавил парижскую команду летом 2016 года.

По информации британских медиа, по окончании сезона «ПСЖ» может возглавить Жозе Моуринью.

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