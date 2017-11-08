L'Equipe: Унаи Эмери сократил видеоразбор матчей, потому что Неймар им недоволен

Слухи вокруг недовольства Неймара главным тренером становятся все сильнее. Если верить прессе, бразильская звезда «ПСЖ» очень не рад видеть у руля парижского клуба Унаи Эмери.

По информации L'Equipe, испанскому коучу пришлось сократить время видеоразборов матчей. Кроме того, Неймар часто высказывает Эмери претензии и не прислушивается к его тактическим предложениям.

Неймар перешел в «ПСЖ» этим летом из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Эмери возглавил парижскую команду летом 2016 года.

По информации британских медиа, по окончании сезона «ПСЖ» может возглавить Жозе Моуринью.

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