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L'Equipe: Унаи Эмери сократил видеоразбор матчей, потому что Неймар им недоволен

L'Equipe: Эмери сократил видеоразбор матчей, потому что Неймар им недоволен
Eurosport

1 час назадИзменено 58 мин. назад

Кажется, бразилец вообще ни во что не ставит тренеришку.

Слухи вокруг недовольства Неймара главным тренером становятся все сильнее. Если верить прессе, бразильская звезда «ПСЖ» очень не рад видеть у руля парижского клуба Унаи Эмери.

По информации L'Equipe, испанскому коучу пришлось сократить время видеоразборов матчей. Кроме того, Неймар часто высказывает Эмери претензии и не прислушивается к его тактическим предложениям.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» этим летом из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
  • Эмери возглавил парижскую команду летом 2016 года.
  • По информации британских медиа, по окончании сезона «ПСЖ» может возглавить Жозе Моуринью.

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