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Sport.es: Неймар симулировал травму, чтобы не ехать на матч с «Анжером»

Sport.es: Неймар симулировал травму, чтобы не ехать на матч с «Анжером»
Eurosport

23 мин. назад

Ах хитрец!

Появилась информация о причине отсутствия Неймара в матче «ПСЖ» против «Анжера».

Источники Sport.es утверждают, что Неймар симулировал травму: бразильца разочаровал низкий уровень соперников по Лиге 1, а также уровень стадионов.

  • Неймар уже пропускал матч с «Монпелье» якобы из-за травмы.
  • Матч с «Анжером» завершился победой парижан – 5:0.

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