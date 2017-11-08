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Sport.es: Неймар симулировал травму, чтобы не ехать на матч с «Анжером»
Ах хитрец!
Появилась информация о причине отсутствия Неймара в матче «ПСЖ» против «Анжера».
Источники Sport.es утверждают, что Неймар симулировал травму: бразильца разочаровал низкий уровень соперников по Лиге 1, а также уровень стадионов.
- Неймар уже пропускал матч с «Монпелье» якобы из-за травмы.
- Матч с «Анжером» завершился победой парижан – 5:0.
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