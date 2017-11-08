Marca: «Барселона» интересуется полузащитником «Лиона» Набилем Фекиром

«Барселона» длительное время следит за полузащитником «Лиона» Набилем Фекиром. Каталонцы отправили своего агента на матч Лиги Европы между «Эвертоном» и «Лионом» (0:3), в котором Фекир не отметился результативными действиями.

«Сине-гранатовые» рассматривают игрока «Лиона» в качестве альтернативы Филипе Коутинью, но во время переговоров могут столкнуться с неуступчивостью владельца «ткачей» Жан-Мишеля Оласа, сообщает Marca.

На счету Фекира 10 голов и 3 ассиста в 14 матчах сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 20 млн евро.

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