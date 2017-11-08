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Marca: «Барселона» интересуется полузащитником «Лиона» Набилем Фекиром
Французу не скрыться от всевидящего каталонского ока.
«Барселона» длительное время следит за полузащитником «Лиона» Набилем Фекиром. Каталонцы отправили своего агента на матч Лиги Европы между «Эвертоном» и «Лионом» (0:3), в котором Фекир не отметился результативными действиями.
«Сине-гранатовые» рассматривают игрока «Лиона» в качестве альтернативы Филипе Коутинью, но во время переговоров могут столкнуться с неуступчивостью владельца «ткачей» Жан-Мишеля Оласа, сообщает Marca.
- На счету Фекира 10 голов и 3 ассиста в 14 матчах сезона-2017/18.
- Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 20 млн евро.
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