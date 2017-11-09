Кристиан Гуркюфф – первый тренер в истории Лиги 1, уволенный после трех побед подряд

«Ренн» объявил об отставке 62-летнего специалиста в среду. Новым главным тренером команды назначен Сабри Лямуши.

«Ренн» неудачно стартовал в Лиге 1, набрав в 9 стартовых матчах только 6 очков, но в трех последних турах команда победила «Лилль», «Монпелье» и «Бордо» с одинаковым счетом 1:0. После победы над «Лиллем» удачно выступил и в Кубке лиги, победив «Дижон» (2:1).

Серия из четырех побед и выход на десятое место в таблице не спасли Гуркюффа от отставки.

Накануне президентом «Ренна» стал экс-директор «ПСЖ» Оливье Летанг, сменивший на этом посту Рене Руелло. Первым решением Летанга во главе «Ренна» стало увольнение Гуркюффа и назначение Лямуши.

«Ренн» с 15 очками отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

Гуркюфф возглавил «Ренн» летом 2016 года.

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