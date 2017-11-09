Анхель ди Мария: «Я был близок к переходу в «Барселону» летом и одновременно очень далек»

Анхель ди Мария прокомментировал слухи вокруг его ухода из «ПСЖ» летом:

«Я был близок к тому, чтобы перейти в «Барселону» летом, и одновременно очень далек. Тяжело перейти из клуба в клуб. Я никогда не терял надежды на переход, но в конце концов этого не произошло.

Мое прошлое в Мадриде не стало бы проблемой, так как я не фанат «Реала». И я всегда обращаю на это внимание. Я фанат «Росарио» и никогда не буду играть в «Ньюэлс Олд Бойз». Кроме них, я могу перейти куда угодно», – приводит слова аргентинца Marca.

Ди Мария перешел в «ПСЖ» в 2015 году из «Манчестер Юнайтед».

Сумма трансфера составила 63 миллиона евро.

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