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УЕФА дисквалифицировал Патриса Эвра до 30 июня 2018 года, «Марсель» расторг с ним контракт

УЕФА дисквалифицировал Эвра до 30 июня 2018 года, «Марсель» расторг с ним контракт
Eurosport

20 мин. назадИзменено 17 мин. назад

Защитник получил суровое наказание за махач.

Эвра дисквалифицирован за удар болельщика. Футболист также выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.

После объявления о дисквалификации футболиста «Марсель» объявил о расторжении с ним контракта. Клуб также оштрафован УЕФА на 25 тысяч евро.

  • Эвра 2 ноября заработал удаление еще до начала матча Лиги Европы с португальской «Виторией» за то, что ударил ногой в голову одного из болельщиков «Марселя».
  • Дисквалификация 36-летнего игрока практически исключает его участие на ЧМ-2018, который стартует 14 июня.

«Я люблю эту игру». Эвра нужно либо простить, либо лечить

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