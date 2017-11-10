PA Sport
УЕФА дисквалифицировал Патриса Эвра до 30 июня 2018 года, «Марсель» расторг с ним контракт
Защитник получил суровое наказание за махач.
Эвра дисквалифицирован за удар болельщика. Футболист также выплатит штраф в размере 10 тысяч евро.
После объявления о дисквалификации футболиста «Марсель» объявил о расторжении с ним контракта. Клуб также оштрафован УЕФА на 25 тысяч евро.
- Эвра 2 ноября заработал удаление еще до начала матча Лиги Европы с португальской «Виторией» за то, что ударил ногой в голову одного из болельщиков «Марселя».
- Дисквалификация 36-летнего игрока практически исключает его участие на ЧМ-2018, который стартует 14 июня.
«Я люблю эту игру». Эвра нужно либо простить, либо лечить
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