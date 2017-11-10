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«ПСЖ» анонсировал «Лигу справедливости» трейлером, где Неймар – Бэтмен, а Кавани какой-то Водяной

«ПСЖ» анонсировал «Лигу справедливости» трейлером, где Неймар – Бэтмен, а Кавани какой-то Водяной
Eurosport

54 мин. назадИзменено 47 мин. назад

Даже герой Килиана Мбаппе круче.

«Пари Сен-Жермен» выпустил трейлер фильма «Лига Справедливости», который стартует в прокате в четверг 16 ноября.

За каждым топ-героем Парижа в видеоролике прикреплен супергерой: Неймару достался Бэтмен, Килиану Мбаппе – Флэш, Эдинсону Кавани – Аквамен, Марко Верратти – Киборг, а роль Чудо-женщины исполнила Лор Булло.

  • «Лига справедливости» станет третьим фильмом франшизы DC после «Человека из стали» и «Бэтмена против Супермена».
  • Мировая премьера фильма состоится 13 ноября, в России он выйдет на три дня позже.

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