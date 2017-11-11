Lance: Неймар несчастлив в «ПСЖ» из-за разлуки с семьей и проблем с одноклубниками

Марсело Бехлер, бразильский журналист, который первым сообщил о грядущем переходе Неймара в «ПСЖ», раскрыл новые подробности о жизни самого дорогого футболиста в Париже.

Неймар все чаще сожалеет о решении покинуть «Барселону». Его мать и сын по-прежнему живут в Каталонии, а без них 25-летний футболист чувствует себя одиноким.

Вдобавок привилегированное положение Неймара вызывает недовольство среди одноклубников и создает дополнительное напряжение в раздевалке.

По информации Бехлера, в будущем Неймар, несмотря на каталонское прошлое, будет открыт к предложению со стороны «Реала», слухи о котором появились в последние дни.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро.

В 12 официальных матчах за новый клуб бразилец забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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