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Lance: Неймар несчастлив в «ПСЖ» из-за разлуки с семьей и проблем с одноклубниками
Деньги не принесли бразильцу счастье.
Марсело Бехлер, бразильский журналист, который первым сообщил о грядущем переходе Неймара в «ПСЖ», раскрыл новые подробности о жизни самого дорогого футболиста в Париже.
Неймар все чаще сожалеет о решении покинуть «Барселону». Его мать и сын по-прежнему живут в Каталонии, а без них 25-летний футболист чувствует себя одиноким.
Вдобавок привилегированное положение Неймара вызывает недовольство среди одноклубников и создает дополнительное напряжение в раздевалке.
По информации Бехлера, в будущем Неймар, несмотря на каталонское прошлое, будет открыт к предложению со стороны «Реала», слухи о котором появились в последние дни.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро.
- В 12 официальных матчах за новый клуб бразилец забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
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