AS: «Реал» хочет приобрести полузащитника «Лиона» Набиля Фекира

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Реала». Мадридцы хотят подписать полузащитника ближайшим летом.

Помимо «Реала», за французом выстроилась очередь из «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», но у мадридцев есть преимущество: в одном из интервью Фекир заявил, что с радостью примет любое предложение от Зинедина Зидана, сообщает AS.

На счету Фекира 10 голов и 3 ассиста в 14 матчах сезона-2017/18.

Контракт француза с «Лионом» рассчитан до 2020 года.

Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 20 млн евро.

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