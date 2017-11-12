Getty Images

AS: «Реал» хочет приобрести полузащитника «Лиона» Набиля Фекира

AS: «Реал» хочет приобрести Фекира
Eurosport

5 мин. назад

Француз ждет приглашения от Зинедина Зидана.

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Реала». Мадридцы хотят подписать полузащитника ближайшим летом.

Помимо «Реала», за французом выстроилась очередь из «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», но у мадридцев есть преимущество: в одном из интервью Фекир заявил, что с радостью примет любое предложение от Зинедина Зидана, сообщает AS.

  • На счету Фекира 10 голов и 3 ассиста в 14 матчах сезона-2017/18.
  • Контракт француза с «Лионом» рассчитан до 2020 года.
  • Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 20 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 789 просмотровВчера в 12:13
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
1 418 просмотровВчера в 12:02
А еще вам может понравиться