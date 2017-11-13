Карим Бензема: «У Хатема Бен Арфа талант Лионеля Месси. Мне больно наблюдать его ситуацию в «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением об экс-партнере по «Лиону» и сборной Франции Хатеме Бен Арфа.

«Его талант на уровне Месси. В «Ницце» он показал, что способен творить с мячом удивительные вещи. При этом он растрачивает свой талант неправильно», – заявил Бензема, отметив, что очень расстроен ситуацией игрока «ПСЖ».

Бен Арфа ни разу не появлялся на поле в составе «ПСЖ» в сезоне-2017/18.

Француз перешел в парижский клуб летом 2016 года за 10 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме