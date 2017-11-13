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Карим Бензема: «У Хатема Бен Арфа талант Лионеля Месси. Мне больно наблюдать его ситуацию в «ПСЖ»

Бензема: «У Бен Арфа талант Месси. Мне больно наблюдать его ситуацию в «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Француз поддержал бывшего партнера по «Лиону».

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением об экс-партнере по «Лиону» и сборной Франции Хатеме Бен Арфа.

«Его талант на уровне Месси. В «Ницце» он показал, что способен творить с мячом удивительные вещи. При этом он растрачивает свой талант неправильно», – заявил Бензема, отметив, что очень расстроен ситуацией игрока «ПСЖ».

  • Бен Арфа ни разу не появлялся на поле в составе «ПСЖ» в сезоне-2017/18.
  • Француз перешел в парижский клуб летом 2016 года за 10 млн евро.

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