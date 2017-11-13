Юлиан Дракслер: «Нормально, что про такую звезду как Неймар пишут столько дерьма»

Полузащитник парижан Юлиан Дракслер поделился мнением на тему шумихи вокруг Неймара. По слухам, бразилец недоволен выступлением за «ПСЖ» и хочет покинуть клуб.

«Это нормально, что о такой звезде как Неймар пишут столько разного дерьма. Он очень вежливый и отличный парень, который знает, насколько важен для команды.

Для игроков его уровня нормально требовать привилегии. Никто в «ПСЖ» не ревнует и не зол на него. Мы счастливы, что он с нами», – заявил Дракслер Goal.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.

В 12 матчах за парижан нападающий забил 11 голов и выполнил 9 ассистов.

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