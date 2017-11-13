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Юлиан Дракслер: «Нормально, что про такую звезду как Неймар пишут столько дерьма»
Немец заступился за партнера по «ПСЖ».
Полузащитник парижан Юлиан Дракслер поделился мнением на тему шумихи вокруг Неймара. По слухам, бразилец недоволен выступлением за «ПСЖ» и хочет покинуть клуб.
«Это нормально, что о такой звезде как Неймар пишут столько разного дерьма. Он очень вежливый и отличный парень, который знает, насколько важен для команды.
Для игроков его уровня нормально требовать привилегии. Никто в «ПСЖ» не ревнует и не зол на него. Мы счастливы, что он с нами», – заявил Дракслер Goal.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.
- В 12 матчах за парижан нападающий забил 11 голов и выполнил 9 ассистов.
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