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Marca: в последний момент перед переходом в «ПСЖ» Неймар хотел отменить сделку
Бразилец передумал уходить из «Барселоны», но было уже поздно.
Неймар незадолго до завершения трансфера в «ПСЖ» обращался к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу с просьбой помочь ему отменить сделку.
Как утверждает Marca со ссылкой на источники близкие к Неймару, бразилец плакал, потому что хотел остаться в «Барселоне».
В ситуацию вмешался отец Неймара, который, убедил сына, что трансфер в «ПСЖ» – уже решенное дело.
- Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом за рекордные 222 миллиона евро.
- Бразилец забил 11 мячей в 12 матчах за парижан.
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