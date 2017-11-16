Marca: в последний момент перед переходом в «ПСЖ» Неймар хотел отменить сделку

Неймар незадолго до завершения трансфера в «ПСЖ» обращался к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу с просьбой помочь ему отменить сделку.

Как утверждает Marca со ссылкой на источники близкие к Неймару, бразилец плакал, потому что хотел остаться в «Барселоне».

В ситуацию вмешался отец Неймара, который, убедил сына, что трансфер в «ПСЖ» – уже решенное дело.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом за рекордные 222 миллиона евро.

Бразилец забил 11 мячей в 12 матчах за парижан.

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