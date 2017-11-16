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Экс-переводчица «МЮ»: «Манкунианцы купили Анхеля ди Марию только для продажи футболок»

Экс-переводчица «МЮ»: «Манкунианцы купили Ди Марию только для продажи футболок»
Eurosport

3 ч. назадИзменено 29 мин. назад

Только бизнес, ничего личного.

Бывшая переводчица «Манчестер Юнайтед» Дебора Гомес заявила, что трансфер Анхеля ди Марии из «Реала» был осуществлен из экономических соображений.

«Я слышала это от людей в клубе: «С Ди Марией продадим много футболок, поэтому давайте подпишем его». Вот почему он не был доволен.

У него были проблемы с адаптацией в клубе. Во-первых, потому что он не мог общаться ни с кем и, во-вторых, потому что он понял, что его подписали лишь для того, чтобы продавались футболки», – цитирует Гомес Esporte Informativo.

  • «МЮ» купил Ди Марию летом 2014 года за 75 миллионов евро.
  • Футболки аргентинца в сезоне-2014/15 продавались успешнее всего в АПЛ, заняв 9,59 процента всего рынка.
  • «ПСЖ», кстати, на днях играет матч чемпионата Франции. Плохая форма Ди Марии может выйти тебе в плюс.

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