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Владелец «Монако» продал картину Леонардо да Винчи за рекордные 450 миллионов долларов
Лучший трансфер Дмитрия Рыболовлева.
Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450,3 миллионов долларов (382 миллиона евро).
По итогам торгов стоимость составила 400 млн, к ней добавилась комиссия аукциона в размере 50,312 млн, сообщает Forbes.
Имя нового владельца картины не называется.
- Начальная цена лота составляла $100 млн
- Дмитрий Рыболовлев приобрел картину в 2013 году за 127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.
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