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Владелец «Монако» продал картину Леонардо да Винчи за рекордные 450 миллионов долларов

Владелец «Монако» продал картину Да Винчи за рекордные 450 миллионов долларов
Eurosport

26 мин. назадИзменено 22 мин. назад

Лучший трансфер Дмитрия Рыболовлева.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450,3 миллионов долларов (382 миллиона евро).

По итогам торгов стоимость составила 400 млн, к ней добавилась комиссия аукциона в размере 50,312 млн, сообщает Forbes.

Имя нового владельца картины не называется.

  • Начальная цена лота составляла $100 млн
  • Дмитрий Рыболовлев приобрел картину в 2013 году за 127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

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