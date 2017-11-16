Владелец «Монако» продал картину Леонардо да Винчи за рекордные 450 миллионов долларов

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450,3 миллионов долларов (382 миллиона евро).

По итогам торгов стоимость составила 400 млн, к ней добавилась комиссия аукциона в размере 50,312 млн, сообщает Forbes.

Имя нового владельца картины не называется.

Начальная цена лота составляла $100 млн

Дмитрий Рыболовлев приобрел картину в 2013 году за 127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

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