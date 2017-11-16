Eurosport
Эрик Кантона: «Не понимаю, зачем Неймар, играя за «Барселону», отправился во Францию»
Экс-полузащитник французской сборной невысокого мнения о Лиге 1.
Кантона недоумевает, почему бразилец сделал шаг назад в карьере.
«Я задаюсь вопросом, зачем в 25 лет, играя за сборную Бразилии и «Барселону», переходить в Лигу 1? Чтобы играть против «Амьена» и «Генгама»?
Лига чемпионов? Это максимум 10 матчей за сезон. Я не понимаю, зачем он приехал во Францию, а кто понимает», – цитирует Кантона Marca.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом за рекордные 222 миллиона евро.
- В 12 матчах за парижан бразилец забил 11 мячей.
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