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Главный тренер парижского клуба Унаи Эмери: «Неймар останется в «ПСЖ»

Эмери: «Неймар останется в «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Испанец притушил спекуляции вокруг главной звезды.

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился мнением о шумихе вокруг нападающего Неймара.

«Мы забрали его из «Барселоны» с одной целью: клуб и президент хотят, чтобы Неймар был здесь. И он останется здесь.

Прежде чем стать футболистами, игроки становятся мужчинами. Я разговаривал с Неймаром, и это намного важнее слухов вокруг него. Каждый игрок адаптируется по-разному – кто-то быстрее, кто-то медленнее. Мы все делаем все возможное, чтобы помочь ему адаптироваться как можно скорее.

При этом самые важные моменты происходят на поле, и мы ждем от Неймара работу именно там», – заявил Эмери Daily Star.

Ранее появилась информация, что Неймару тяжело в «ПСЖ», и он хочет вернуться в «Барселону».

  • «ПСЖ» приобрел Неймара у «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро.
  • В 12 матчах за парижан бразилец забил 11 голов и выполнил 9 результативных передач.
  • В 13-м туре чемпионата Франци «ПСЖ» сыграет с «Нантом». Участие Неймара в игре остается под вопросом из-за повреждения.

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