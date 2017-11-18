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Неймар сбежал из собственного пятиэтажного особняка в Париже, потому что к нему забирались фанаты
Когда дом – крепость, но только с виду.
Форвард «ПСЖ» съехал из дома в Ивелине, потому что там небезопасно. Le Parisien пишет, что рядом с пятиэтажным особняком Неймара постоянно собирались фанаты, папарацци и зеваки.
Источник издания сообщил, что в дом площадью 1000 квадратных метров неоднократно проникали злоумышленники, хотя его окружает забор в 1,7 метра.
Неймар избавится от старого дома и уже въехал в новый. Актуальный адрес звезды «ПСЖ» почему-то не сообщается.
- Неймар перешел в парижский клуб из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- В восьми турах чемпионата Франции бразилец забил семь голов и семь раз ассистировал партнерам.
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