Фаны «Лиона» поддержали дисквалифицированного Фекира, повторив его празднование гола в стиле Месси

Набиль Фекир пропустил домашний матч «Лиона» против «Монпелье» из-за дисквалификации: по ходу встречи против «Сент-Этьена» полузащитник забил гол и отпраздновал его с футболкой в руках в стиле Месси. Фанаты соперника возмутились действиями Набиля и высыпали на поле. Матч был прерван, а Фекир по его итогам заработал дисквалификацию от федерации футбола Франции.

В игре против «Монпелье» фанаты «ткачей» устроили акцию в честь Фекира: на 18-й минуте, соответствующей номеру на футболке француза, болельщики взяли футболки и протянули их вперед. Со стороны флешмоб выглядел очень впечатляюще.

Матч между «Лионом» и «Монпелье» завершился вничью – 0:0.

На счету 24-летнего Фекира 12 голов и 3 ассиста в 15 матчах Лиги 1.

Игроком интересуются «Реал» и «Барселона».

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