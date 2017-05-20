«Амьен» впервые в истории вышел в Лигу 1, забив решающий мяч на 95-й минуте

«Амьен» в пятницу обыграл в гостях «Реймс» со счетом 2:1. Решающий гол, который позволил команде из одноименного города впервые в своей истории выйти в высший французский дивизион, был забит на пятой добавленной минуте.

Автором мяча стал 29-летний полузащитник Эмманюэль Бурго.

«Амьен» набрал 66 очков и завершил сезон в Лиге 2 на втором месте. Помимо «Амьена» прямую путевку в Лигу 1 завоевал «Страсбур» (67 очков).

«Труа» в пятницу обыграл «Сошо» (3:2), проигрывая после первого тайма со счетом 0:2. «Труа» набрал 66 очков, но уступил «Амьену» по разнице мячей. Команда из столицы Шампани сыграет в переходных матчах с 18-й командой Лиги 1.

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