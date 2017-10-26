Экс-вратарь «ПСЖ» Николя Дюше арестован по подозрению в домашнем насилии

Вратарь «Ланса» Николя Дюше помещен под арест. 37-летний мужчина обвиняется в домашнем насилии: в состоянии алкогольного опьянения Дюше избил свою подругу, которая была найдена голой в его доме в синяках и со следами крови.

Девушка заявила, что Николя хотел пробить ей голову, таская за волосы и ударяя об стены и пол. Представители «Ланса» заявили, что начнут клубную проверку по делу Дюше в условиях конспирации, сообщает L'Equipe.

Дюше с 2011 по 2016 год выступал за «ПСЖ».

Контракт голкипера с «Лансом» действует до 2019 года.

Клуб Дюше занимает 18-е место в таблице Лиги 2.

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