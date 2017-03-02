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Форвард «Галатасарая» Лукас Подольски: «Летом перейду в японский клуб»

Подольски: «Летом перейду в японский клуб»
Eurosport

33 мин. назад

Немца потянуло в Азию.

«Подтверждаю, что по окончании сезона перейду в японскую лигу и буду играть за «Виссел Кобе». Это решение не против «Галатасарая», это новый вызов. Объясню больше, когда придет время.

Сейчас единственная цель – помочь «Галатасараю», – написал Подольски в инстаграме.

Ранее сообщалось, что клуб J-League будет платить форварду 5 млн евро в год.

  • Лукас играет за «Галатасарай» с 2015 года. Ранее он выступал в «Кельне», «Баварии», «Арсенале» и «Интере».
  • Подольски – чемпион мира-2014.
  • 31-летний нападающий забил 4 мяча и выполнил 4 ассиста в 15 матчах чемпионата Турции-2016/17.

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