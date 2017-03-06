AFP
Убойный голище после удара в стиле Зинедина Зидана по летящему мячу от 22-летнего японца
В Японии тоже умеют неплохо класть.
«Касива Рейсол» пропустила быстрый гол в домашнем матче 2-го тура чемпионата Японии против «Гамбы Осаки», но отыгралась в начале второго тайма.
Гости, казалось, отбились после подачи углового, но Юсукэ Кобаяси был первым на подборе. Дождавшись отскока мяча от газона, 22-летний полузащитник мощным ударом направил мяч в девятку.
- «Касива» все-таки потерпела поражение со счетом 1:3.
- Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан забил знаменитый гол с лета в финале Лиги чемпионов-2001/02.
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