AFP

Убойный голище после удара в стиле Зинедина Зидана по летящему мячу от 22-летнего японца

Убойный голище после удара в стиле Зинедина Зидана по летящему мячу от 22-летнего японца
Eurosport

7 мин. назад

В Японии тоже умеют неплохо класть.

«Касива Рейсол» пропустила быстрый гол в домашнем матче 2-го тура чемпионата Японии против «Гамбы Осаки», но отыгралась в начале второго тайма.

Гости, казалось, отбились после подачи углового, но Юсукэ Кобаяси был первым на подборе. Дождавшись отскока мяча от газона, 22-летний полузащитник мощным ударом направил мяч в девятку.

  • «Касива» все-таки потерпела поражение со счетом 1:3.
  • Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан забил знаменитый гол с лета в финале Лиги чемпионов-2001/02.

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