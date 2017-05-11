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Японский клуб оштрафован за использование фанатами нацистской символики

Японский клуб оштрафован за использование фанатами нацистской символики
Eurosport

2 ч. назад

Болельщики развернули флаги СС.

Клуб «Гамба Осака» оштрафован на 12,4 тысячи евро за использование болельщиками нацистской символики. Во время домашнего матча чемпионата Японии с «Сересо» (2:2) 16 апреля некоторые фанаты хозяев развернули нацистские флаги и баннеры с символикой СС, сообщает AP.

Руководители клуба публично извинились за поведение болельщиков.

  • «Гамба Осака» проводит собственное расследование, чтобы выявить тех, кто использовал запрещенную символику.
  • Эти фанаты получат пожизненный бан на посещение матчей клуба.
  • Руководство ввело временный запрет на использование баннеров и флагов на трибунах.

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