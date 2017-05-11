SID
Японский клуб оштрафован за использование фанатами нацистской символики
Болельщики развернули флаги СС.
Клуб «Гамба Осака» оштрафован на 12,4 тысячи евро за использование болельщиками нацистской символики. Во время домашнего матча чемпионата Японии с «Сересо» (2:2) 16 апреля некоторые фанаты хозяев развернули нацистские флаги и баннеры с символикой СС, сообщает AP.
Руководители клуба публично извинились за поведение болельщиков.
- «Гамба Осака» проводит собственное расследование, чтобы выявить тех, кто использовал запрещенную символику.
- Эти фанаты получат пожизненный бан на посещение матчей клуба.
- Руководство ввело временный запрет на использование баннеров и флагов на трибунах.
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