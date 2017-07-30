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Взрывной гол с центра поля из Японии, после которого вратарь сделает себе харакири
Красотища.
Фантастический по красоте гол случился в матче японской Джей-лиги между «Хиросимой» и «Тосу». Футболист «Тосу» Тон-Гон Чо подхватил мяч на своей половине, продвинулся к центру поля и пробил точно под перекладину.
- Гол 31-летнего Тон-Гон Чо на 75-й минуте оказался единственным в матче.
- «Тосу» идет на 10-м месте в таблице чемпионата Японии.
- «Хиросима» занимает предпоследнюю 17-ю строчку.
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