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Взрывной гол с центра поля из Японии, после которого вратарь сделает себе харакири

Взрывной гол с центра поля из Японии, после которого вратарь сделает себе харакири
Eurosport

6 ч. назад

Красотища.

Фантастический по красоте гол случился в матче японской Джей-лиги между «Хиросимой» и «Тосу». Футболист «Тосу» Тон-Гон Чо подхватил мяч на своей половине, продвинулся к центру поля и пробил точно под перекладину.

  • Гол 31-летнего Тон-Гон Чо на 75-й минуте оказался единственным в матче.
  • «Тосу» идет на 10-м месте в таблице чемпионата Японии.
  • «Хиросима» занимает предпоследнюю 17-ю строчку.

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