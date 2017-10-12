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3 фотки ног Лукаса Подольски, которые вдруг мощнее, чем у марвеловского Халка

3 фотки ног Подольски, которые вдруг мощнее, чем у марвеловского Халка
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Не нога – ножища!

Подольски все еще страшен для защитников и вратарей. Лукас находится в космической физической форме – его мышцам позавидуют даже Криштиану Роналду и Гарет Бэйл.

  • С 2017-го Польди играет за японский клуб «Виссел Кобе».
  • В активе 32-летнего немца 4 мяча в 10 матчах чемпионата Японии-2017/18.
  • Ранее Лукас выступал за «Кёльн», «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай».
  • В 2014-м Подольски выиграл ЧМ со сборной Германии.

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