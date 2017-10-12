SID
3 фотки ног Лукаса Подольски, которые вдруг мощнее, чем у марвеловского Халка
Не нога – ножища!
Подольски все еще страшен для защитников и вратарей. Лукас находится в космической физической форме – его мышцам позавидуют даже Криштиану Роналду и Гарет Бэйл.
- С 2017-го Польди играет за японский клуб «Виссел Кобе».
- В активе 32-летнего немца 4 мяча в 10 матчах чемпионата Японии-2017/18.
- Ранее Лукас выступал за «Кёльн», «Баварию», «Арсенал», «Интер» и «Галатасарай».
- В 2014-м Подольски выиграл ЧМ со сборной Германии.
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