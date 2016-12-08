AFP
В MLS выступает больше игроков, зарабатывающих 100 тысяч евро в неделю, чем в Серии А
В Штатах работать футболистом выгодно.
Компании Verve Search и Axo Finans провели исследование зарплат футболистов в различных чемпионатах. По полученным данным, пять процентов игроков MLS зарабатывают 100 тысяч евро и более в неделю, в то время как в Серии А этот показатель составляет три процента.
Ведущие миллионеры MLS – Кака (135 тысяч долларов в неделю) и Себастьян Джовинко (134 тысячи). В чемпионате Италии выделяется Гонсало Игуаин (159 тысяч). Также большее 100 тысяч в неделю делают Миралем Пьянич и Даниэле де Росси.
В MLS же хорошо себя чувствуют Майкл Брэдли, Стивен Джеррард (завершил карьеру), Фрэнк Лэмпард и Андреа Пирло.
- 11 декабря «Торонто» и «Сиэтл» разыграют титул чемпиона MLS.
- Eurosport покажет этот матч в прямом эфире.
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