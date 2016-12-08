AFP

В MLS выступает больше игроков, зарабатывающих 100 тысяч евро в неделю, чем в Серии А

В MLS выступает больше игроков, зарабатывающих 100 тысяч евро в неделю, чем в Серии А
Eurosport

Только что

В Штатах работать футболистом выгодно.

Компании Verve Search и Axo Finans провели исследование зарплат футболистов в различных чемпионатах. По полученным данным, пять процентов игроков MLS зарабатывают 100 тысяч евро и более в неделю, в то время как в Серии А этот показатель составляет три процента.

Ведущие миллионеры MLS – Кака (135 тысяч долларов в неделю) и Себастьян Джовинко (134 тысячи). В чемпионате Италии выделяется Гонсало Игуаин (159 тысяч). Также большее 100 тысяч в неделю делают Миралем Пьянич и Даниэле де Росси.

В MLS же хорошо себя чувствуют Майкл Брэдли, Стивен Джеррард (завершил карьеру), Фрэнк Лэмпард и Андреа Пирло.

  • 11 декабря «Торонто» и «Сиэтл» разыграют титул чемпиона MLS.
  • Eurosport покажет этот матч в прямом эфире.

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

Канал в телеграме, который лучше, чем Серия А

По теме

MLS

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Резвый финиш Киттеля на пятом этапе «Тура Дубая», от которого рвались цепи

02:36
Популярные видео
Смит расписал победный гол и сделал утиную историю грустной
 558 просмотров16 ч
Бобровский слил «Питтсбургу», хотя Малкин даже не надел коньки
1 031 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться