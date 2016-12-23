Штат пенсионеров. Как Паоло Мальдини запустил клуб в Майами быстрее Дэвида Бекхэма

Логика подсказывает: если твоя фамилия Бекхэм, то у тебя не должно быть проблем крупнее выбора места для ланча. После завершения карьеры Дэвид добивался успеха во всем, чем занимался – рекламные контракты с H&M, создание одежды, кино. Кроме футбола. Бекс-футболист рулил командами с помощью пасов, и тренерская карьера для него – горизонтальный лифт: тоже управляешь игроками, только мячик пинать нельзя. А вот управление целым клубом – это реальный челлендж. Но пока Бекс топчется по Майами и бьется головой о каждый угол на пути к цели.

В разное время Бехэму во Флориде мешал и отсутствие инвесторов, забастовки рабочих, митинги граждан, запреты чиновников. Получив скидку на запуск франшизы (другой новичок «Атланта» заплатила 100 миллионов долларов, Бекс перечислит 25) в качестве опции в контракте с MLS в 2007 году, Дэвид планировал старт единственной соккерной команды Майами на 2016-й. Теперь же шторм кабинетных перипетий раздражает не только Бекхэма и его партнеров, но саму лигу: место для клуба застолбили, расширение Восточной конференции рассчитали, но команды так и нет.

Несмотря на то, что комиссар лиги Дон Гарбер благодарен Бексу (он маяк, первая суперзвезда чемпионата, за которой последовали Джеррард, Пирло, Кака, Лэмпард, Дрогба и Вилья), есть небольшой риск, что англичанина лишат франшизы. Так было с «Чивас США»: MLS выкупила права у инвесторов после серии нарушений и скандалов, а потом перепродала «Лос-Анджелесу» за 100 миллионов долларов.

Рядом с новостями о провалах проекта Бекхэма возникали новости о его переговорах с Месси и Златном (последний летом 2016-го отказал американцам и рванул в «МЮ»). В интернете форсились фотки будущего стадиона – то в порту, то в центре города. Картинки очень красивые, но оба проекта запретили. Одно из требований MLS при вступлении в лигу – постройка собственного стадиона. При этом можно делить арену с клубами из НФЛ. Но Бекс отказался. Дэвид хочет открыть флоридский «галактикос» – с топ-игроками в первом же матче на новом стадионе, который видно из космоса. Вся история тянется уже два с лишним года.

На фоне мучений англичанина в 2015-м году в Майами тихо приехал Паоло Мальдини. Всю карьеру итальянец посвятил «Милану» – никаких привилегий в Штатах у него нет. Ста миллионов на покупку франшизы тоже. Паоло просто хотел запустить команду и посмотреть, что будет. И сделал это за год.

NASL – американский вариант ФНЛ – подошла проекту итальянца идеально: тут не нужно много долларов (играет даже команда из беднейшего Пуэрто-Рико и готовятся к запуску еще три) и правила мягче (не обязательно строить академию). Если клуб разовьется и появятся инвесторы, то MLS с удовольствием расширится. Так случилось с «Монреаль Импакт» в 2012-м. Все, что требовалось Мальдини и партнерам – стартовый капитал, поле, команда и тренер.

20 мая 2015-го вышел пресс-релиз о том, что Паоло вместе с миллионером Риккардо Силвой запустят клуб в 2016 году. 10 августа итальянец представил цвета и эмблему новой команды. 31 августа клуб объявил о назначении на пост главного тренера Алессандро Несты. 28 октября 20-тысячный стадион Международного университета Флориды стал домом ФК «Майами». 20 ноября итальянский гигант Macron представили в качестве технического спонсора. Всю техническую часть по созданию клуба с нуля без поддержки функционеров Мальдини и Силва выполнили за шесть месяцев. Бекхэм носится со своим проектом 30.

Мальдини и Несте оставалось набрать футболистов. Они не обзванивали бывших партнеров-пенсионеров или звезд на грани выгорания. Клуб объявил кастинг – любой желающий мог попасть на просмотр. Особое внимание уделяли молодым игрокам. Такой ход выглядит странно только для европейцев: в НБА уже давно существует практика запуска клубами тренажерных залов и площадок специально для того, чтобы скауты высматривали потенциальных новичков.

Более двух сотен футболистов прошли первый этап отбора скаутами и получили шанс впечатлить Несту.

«В США мне пришлось менять менталитет. Я вынужден смотреть на игроков под другим углом. В Италии дети начинают тренировки с семи-восьми лет, но у местных футболистов нет базы, и тяжело изменить их технику, привить тактику, – рассказывал Алессандро. – Три месяца назад у нас не было ничего, но мы создаем хорошую команду. 25 новых игроков – это не так просто, но мы делаем все возможное. Я не знаю, выиграем ли мы турнир, но попадание в четверку нам по силам». NASL проводится по системе турниров Латинской Америки (круг весной и круг осенью): в апертуре «Майами» занял последнее 11-е место, а в клаусуре – пятое. В финальную часть турнира клуб не вышел, но за лето Неста сделал из аутсайдера с нулевыми игроками претендента на плей-офф.

Тягомотина Бекхэма займет еще два года – запуск перенесли на 2018-й. Сейчас у клуба Бекса по-прежнему нет ничего, кроме даты вступления в лигу – даже названия. Последние хорошие новости о проекте датированы 25 марта 2016-го: группа соучредителей Бекхэма приобрела участок земли в 650 гектаров в пяти минутах от центра Майами для постройки арены. При этом они до сих пор торгуются с владельцами территории и построек по соседству, чтобы выкупить еще площади – строителям нужно место для дополнительных сооружений комплекса.

Плохие новости более свежие: MLS надоели вечные проблемы Бекхэма, и лига сделала ему предупреждение. Дэвиду нужно определиться с окончательной датой запуска клуба, потому что желающих попасть в лигу много, а у англичанина пока лучше выходят короткометражки для H&M, чем роль функционера. Дон Гарбер поставил Бекхэму жесткий дедлайн (сроки не уточняются) для подачи документации об инфраструктуре стадиона, иначе старт «Майами Бекхэм Юнайтед» сдвинется на неопределенный срок.

Пока Бекс разевает рот на кусок, который не помещается в челюсть, Мальдини с Нестой строят клуб, и никто не знает, что случится за два года. Если итальянцы превратят скромный «Майами» в реального конкурента лидеров MLS, Дон Гарбер с удовольствием выкупит у Бекхэма франшизу за 25 миллионов и продаст Мальдини за 100. Осталось только построить стадион и открыть академию – все остальное Паоло уже сделал.

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