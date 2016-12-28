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Давид Вилья: «Никогда не думал завершать карьеру в MLS. Я сделаю это в своей стране»

Вилья: «Никогда не думал завершать карьеру в MLS. Я сделаю это в своей стране»
Eurosport

3 ч. назад

Для нападающего «Нью-Йорк Сити» США – лишь этап, а не финишная прямая.

«У людей совершенно неправильные мнения [о MLS]. Если ты посмотрел игру, две, три, то ты не в состоянии сформировать идею, это невозможно.

Это реальная лига, это база, это структура, организация, которая знает все.

Я никогда не думал завершать карьеру в MLS. На самом деле, когда я решу завязать, я планирую это сделать в своей стране. Когда пойму, что время пришло, то вернусь и попрощаюсь со всеми там», – приводит слова Давида Direct TV.

  • В чемпионате MLS-2016 Вилья забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах.
  • Лучшим бомбардиром сезона стал Брэдли Райт-Филлипс с 24 голами.
  • «Нью-Йорк Сити» проиграл финалисту плей-офф «Торонто» в полуфинале Восточной конференции с общим счетом 0:7.

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