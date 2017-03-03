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Франческо Тотти, Джон Терри и 6 баночников, которым давно пора в MLS

Тотти, Терри и 6 баночников, которым давно пора в MLS
Артем Буторин

44 мин. назад

Отличные парни, но уже не тянут в элите.

Венсан Компани («Манчестер Сити»)

Лет: 30

Матчей в чемпионате: 3 (2 в старте)

Цена на Transfermarkt: 30 млн евро

Венсан Компани, «Манчестер Сити»

Джон Терри («Челси»)

Лет: 35

Матчей в чемпионате: 5 (4 в старте)

Цена на Transfermarkt: 2,5 млн евро

Джон Терри, «Челси»

Бастиан Швайнштайгер («МЮ»)

Лет: 32

Матчей в чемпионате: 0

Цена на Transfermarkt: 8 млн евро

Бастиан Швайнштайгер

Виктор Файзулин (вроде еще «Зенит»)

Лет: 30

Матчей в чемпионате: 0

Цена на Transfermarkt: 1 млн евро

Виктор Файзулин, «Зенит»

Франческо Тотти («Рома»)

Лет: 40

Матчей в чемпионате: 7 (1 в старте)

Цена на Transfermarkt: 1 млн евро

Франческо Тотти

Кейсукэ Хонда («Милан»)

Лет: 30

Матчей в чемпионате: 4 (1 в старте)

Цена на Transfermarkt: 7 млн евро

Кэйсуке Хонда, «Милан»

Аарон Леннон («Эвертон»)

Лет: 29

Матчей в чемпионате: 5 (2 в старте)

Цена на Transfermarkt: 6 млн евро

Аарон Леннон

Альваро Арбелоа («Вест Хэм»)

Лет: 33

Матчей в чемпионате: 3 (1 в старте)

Цена на Transfermarkt: 2 млн евро

Альваро Арбелоа, «Вест Хэм»

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