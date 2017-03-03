Eurosport
Франческо Тотти, Джон Терри и 6 баночников, которым давно пора в MLS
Отличные парни, но уже не тянут в элите.
Венсан Компани («Манчестер Сити»)
Лет: 30
Матчей в чемпионате: 3 (2 в старте)
Цена на Transfermarkt: 30 млн евро
Джон Терри («Челси»)
Лет: 35
Матчей в чемпионате: 5 (4 в старте)
Цена на Transfermarkt: 2,5 млн евро
Бастиан Швайнштайгер («МЮ»)
Лет: 32
Матчей в чемпионате: 0
Цена на Transfermarkt: 8 млн евро
Виктор Файзулин (вроде еще «Зенит»)
Лет: 30
Матчей в чемпионате: 0
Цена на Transfermarkt: 1 млн евро
Франческо Тотти («Рома»)
Лет: 40
Матчей в чемпионате: 7 (1 в старте)
Цена на Transfermarkt: 1 млн евро
Кейсукэ Хонда («Милан»)
Лет: 30
Матчей в чемпионате: 4 (1 в старте)
Цена на Transfermarkt: 7 млн евро
Аарон Леннон («Эвертон»)
Лет: 29
Матчей в чемпионате: 5 (2 в старте)
Цена на Transfermarkt: 6 млн евро
Альваро Арбелоа («Вест Хэм»)
Лет: 33
Матчей в чемпионате: 3 (1 в старте)
Цена на Transfermarkt: 2 млн евро