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Феноменальные скиллы Бастиана Швайнштайгера популярно объяснили «Ди Си», кто тут батя

Феноменальные скиллы Швайнштайгера популярно объяснили «Ди Си», кто тут батя
Eurosport

59 мин. назад

«Чикаго» победил команду из Вашингтона на выезде, а чемпион мира порвал вообще всех.

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Совершенно обычный матч MLS между «Ди Си Юнайтед» и «Чикаго» подходил к вялому концу – к 90-й минуте «Файр» побеждали 1:0, но все равно пошли в атаку.

Выпад раскачал Бастиан Швайнштайгер, который обыграл более-менее всех на пути в штрафную и выдал идеальную передачу под гол, которого, правда, не было.

Смотрите полные хайлайты матча:

Видео - Феноменальные скиллы Швайнштайгера объяснили «Ди Си», кто тут батя

02:42
  • Победный гол «Чикаго» на 54-й минуте матча забил Давид Аккам.
  • Команда Швайнштайгера занимает второе место в Восточной конференции MLS, уступая лидеру «Торонто» 5 очков, но имея игру в запасе.

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Видео - Феноменальные скиллы Швайнштайгера объяснили «Ди Си», кто тут батя

02:42
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