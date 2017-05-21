Феноменальные скиллы Бастиана Швайнштайгера популярно объяснили «Ди Си», кто тут батя

Совершенно обычный матч MLS между «Ди Си Юнайтед» и «Чикаго» подходил к вялому концу – к 90-й минуте «Файр» побеждали 1:0, но все равно пошли в атаку.

Выпад раскачал Бастиан Швайнштайгер, который обыграл более-менее всех на пути в штрафную и выдал идеальную передачу под гол, которого, правда, не было.

Смотрите полные хайлайты матча:

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Победный гол «Чикаго» на 54-й минуте матча забил Давид Аккам.

Команда Швайнштайгера занимает второе место в Восточной конференции MLS, уступая лидеру «Торонто» 5 очков, но имея игру в запасе.

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