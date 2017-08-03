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MLS и adidas заключили контракт до 2024 года на сумму 700 миллионов долларов
Американский чемпионат становится все более доходным.
Предыдущее соглашение производителя спортивной экипировки и MLS истекало в 2018 году. Стороны заключили новый контракт сроком на 6 лет – до 2024-го.
«Adidas будет предоставлять каждой команде MLS и их аффилиатам униформу, бутсы, тренировочные комплекты и другую одежду, а также производить официальный мяч лиги», – указано в сообщении на официальном сайте MLS.
По сообщениям прессы, общая сумма договора составляет 700 миллионов долларов – MLS будет получать чуть более 115 миллионов в год.
- Лига стала партнером adidas в 1996 году.
- Начиная с 2004-го компания является официальным экипировщиком MLS.
- Стороны уже во второй раз продлили контракт.
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