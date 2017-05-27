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- 2-ой тайм
- Хэмилтон90'
- Осорио86'
- РиккеттсЭдвардс83'
- Дельгадо81'
- КамараФинлэй68'
- ВаскесОсорио68'
- ИгуаинДжен65'
- СпенсерХэмилтон60'
- Васкес59'
- 1-ый тайм
- МерамАртур40'
- Морроу39'
- Васкес (P)6'
- Менса5'
Перед матчем
Онлайн
Торонто - Коламбус Крю
MLS - 27 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Грег Вэнни или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Торонто и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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