Торонто
Завершено
1
5
-
0
0
2:00
27.05.17
БМО Филд
Коламбус Крю
    MLS • Регулярный
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Торонто
    • Коламбус Крю
    • Хэмилтон
      90'
    • Осорио
      86'
    • РиккеттсЭдвардс
      83'
    • Дельгадо
      81'
    • КамараФинлэй
      68'
    • ВаскесОсорио
      68'
    • ИгуаинДжен
      65'
    • СпенсерХэмилтон
      60'
    • Васкес
      59'
    • 1-ый тайм
    • Торонто
    • Коламбус Крю
    • МерамАртур
      40'
    • Морроу
      39'
    • Васкес (P)
      6'
    • Менса
      5'
    Перед матчем

    Онлайн
    Торонто - Коламбус Крю
    MLS - 27 мая 2017

    Футбол, MLS. Следите за матчем Торонто – Коламбус Крю на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Грег Вэнни или Грегг Берхолтер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Торонто – Коламбус Крю? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Торонто и Коламбус Крю, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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