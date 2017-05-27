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Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс
MLS - 27 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или Калеб Портер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Портленд Тимберс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Портленд Тимберс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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