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Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Ингланд Революшн

MLS - 28 мая 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Йорк Ред Буллз – Нью-Ингланд Революшн на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Джесси Марш или Джей Хипс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Йорк Ред Буллз – Нью-Ингланд Революшн? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Нью-Йорк Ред Буллз и Нью-Ингланд Революшн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

