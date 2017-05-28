Миннесота Юнайтед
    -
    3:00
    28.05.17
    TCF Bank Stadium
    Орландо Сити
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Миннесота Юнайтед - Орландо Сити
      MLS - 28 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Миннесота Юнайтед – Орландо Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Адриан Хит или Джейсон Крейс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Миннесота Юнайтед – Орландо Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Миннесота Юнайтед и Орландо Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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