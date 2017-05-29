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Даллас - Хьюстон Динамо

MLS - 29 мая 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Даллас – Хьюстон Динамо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 29 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Оскар Пареха или Вилмер Кабрера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Даллас – Хьюстон Динамо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Даллас и Хьюстон Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

