Орландо Сити
    -
    2:00
    22.05.17
    Orlando City Stadium
    Нью-Йорк Сити
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Орландо Сити - Нью-Йорк Сити
      MLS - 22 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Орландо Сити – Нью-Йорк Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 22 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джейсон Крейс или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Орландо Сити – Нью-Йорк Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Орландо Сити и Нью-Йорк Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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