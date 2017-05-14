Нью-Ингланд Революшн
    -
    2:30
    14.05.17
    Джиллетт Стэйдиум
    Реал Солт-Лейк
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Нью-Ингланд Революшн - Реал Солт-Лейк
      MLS - 14 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Нью-Ингланд Революшн – Реал Солт-Лейк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джей Хипс или Майк Петке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Ингланд Революшн – Реал Солт-Лейк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нью-Ингланд Революшн и Реал Солт-Лейк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0