Онлайн

Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед

MLS - 14 мая 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Портленд Тимберс – Атланта Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Калеб Портер или Херардо Мартино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Портленд Тимберс – Атланта Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Портленд Тимберс и Атланта Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

