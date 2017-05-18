Онлайн

Чикаго Файр - Колорадо Рэпидс

MLS - 18 мая 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 18 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Велько Паунович или Пабло Мастроени? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго Файр – Колорадо Рэпидс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Чикаго Файр и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

