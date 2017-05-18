Чикаго Файр
    -
    3:30
    18.05.17
    Тойота Парк
    Колорадо Рэпидс
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Чикаго Файр - Колорадо Рэпидс
      MLS - 18 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Чикаго Файр – Колорадо Рэпидс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 18 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Велько Паунович или Пабло Мастроени? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго Файр – Колорадо Рэпидс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Чикаго Файр и Колорадо Рэпидс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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