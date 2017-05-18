Филадельфия Юнион
    -
    2:30
    18.05.17
    ППЛ Парк
    Хьюстон Динамо
      MLS • Регулярный
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      Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо
      MLS - 18 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Филадельфия Юнион – Хьюстон Динамо на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 18 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джим Кёртин или Вилмер Кабрера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия Юнион – Хьюстон Динамо? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Филадельфия Юнион и Хьюстон Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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