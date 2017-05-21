Миннесота Юнайтед
    -
    0:00
    22.05.17
    TCF Bank Stadium
    Лос-Анджелес Гэлакси
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблицаСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
      MLS - 22 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Миннесота Юнайтед – Лос-Анджелес Гэлакси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 22 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Адриан Хит или Кёрт Оналфо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Миннесота Юнайтед – Лос-Анджелес Гэлакси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Миннесота Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси MLS in live video
          
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