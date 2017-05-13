Колорадо Рэпидс
    -
    23:00
    13.05.17
    Дик'с Спортинг Гудз Парк
    Сан-Хосе Эфквейкс
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эфквейкс
      MLS - 13 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Колорадо Рэпидс – Сан-Хосе Эфквейкс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пабло Мастроени или Доминик Киннеар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Колорадо Рэпидс – Сан-Хосе Эфквейкс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Колорадо Рэпидс и Сан-Хосе Эфквейкс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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