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Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк
MLS - 21 мая 2017
Футбол, MLS. Следите за матчем Сиэтл Саундерс – Реал Солт-Лейк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Брайан Шметцер или Майк Петке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сиэтл Саундерс – Реал Солт-Лейк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сиэтл Саундерс и Реал Солт-Лейк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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