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Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр

MLS - 20 мая 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Ди Си Юнайтед – Чикаго Файр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Бен Олсен или Велько Паунович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ди Си Юнайтед – Чикаго Файр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ди Си Юнайтед и Чикаго Файр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

