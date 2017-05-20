Ди Си Юнайтед
    -
    23:00
    20.05.17
    Стадион РФК Мемориал
    Чикаго Файр
      MLS • Регулярный
      КалендарьТаблицаСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
      MLS - 20 мая 2017

      Футбол, MLS. Следите за матчем Ди Си Юнайтед – Чикаго Файр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Бен Олсен или Велько Паунович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ди Си Юнайтед – Чикаго Файр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ди Си Юнайтед и Чикаго Файр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр MLS in live video
          
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