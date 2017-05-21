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Даллас - Сан-Хосе Эфквейкс

MLS - 21 мая 2017

Футбол, MLS. Следите за матчем Даллас – Сан-Хосе Эфквейкс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Оскар Пареха или Доминик Киннеар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Даллас – Сан-Хосе Эфквейкс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Даллас и Сан-Хосе Эфквейкс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

